Путин побеждает на выборах в Ленинградской области

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Ленинградской области Владимир Путин набрал 86,36% голосов, на втором месте получивший 4,78% голосов Николай Харитонов, третье — у Владислава Даванкова (3,99% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (2,95%).