Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Татарстане Владимир Путин набрал 88,74% голосов, на втором месте получивший 4,83% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого (3,93% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,53%).
Путин набрал 88,74 процента голосов на выборах в Татарстане
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Татарстане набирает 88,74% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.