Путин набрал 88,74 процента голосов на выборах в Татарстане

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Татарстане Владимир Путин набрал 88,74% голосов, на втором месте получивший 4,83% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого (3,93% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,53%).