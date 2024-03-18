Путин побеждает на выборах в Орловской области

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Орловской области Путин набирает 80,23% голосов, на втором месте идет получивший 9,14% голосов Николай Харитонов, третье — у Владислава Даванкова (4,35% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (4,25%).