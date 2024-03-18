Официальное заседание ЦИК об итогах выборов пройдет в четверг

«Мы планируем провести уже официальное заседание центральной избирательной комиссии в четверг, 21 марта, как обычно, в 11 утра, где уже будут официально подведены все итоги», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.