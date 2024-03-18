Памфилова: явка на выборах президента установила исторический рекорд — 77,44%

«Для России это высокая явка. Мы проанализировали, в общем-то в истории новой России этого еще не было», — сказала госпожа Памфилова. Как пояснила глава ЦИКа, историческая явка была обеспечена трехдневным голосованием и системой «Мобильный избиратель». Также, по ее мнению, одним из основных факторов высокой явки стало внешнеполитическое давление на Россию со стороны Запада. «Народ России не терпит давления ни внутри страны, ни извне», — подчеркнула Памфилова.
Также Памфилова отметила, что в ЦИКе нет информации о признании итогов голосования на каких-либо участках недействительными, что является беспрецедентным. При этом на 11 избирательных участках в ходе выборов были признаны недействительными 709 бюллетеней. Также по решению судов от работы были отстранены девять членов избиркомов в пяти регионах.
Предыдущий рекорд по явке на президентских выборах был в 1991 году на выборах президента РСФСР. Тогда явка составила 74,66%. Тогда в гонке участвовали шесть кандидатов: Борис Ельцин, Николай Рыжков, Владимир Жириновский, Аман Тулеев, Альберт Макашов, Вадим Бакатин.
Центризбирком обработал уже 99,7% протоколов. Владимир Путин лидирует с 87,31% голосов. Памфилова сообщила, что окончательные итоги ЦИК подведет в четверг, 21 марта.