Памфилова: явка на выборах президента установила исторический рекорд — 77,44%

«Для России это высокая явка. Мы проанализировали, в общем-то в истории новой России этого еще не было», — сказала госпожа Памфилова. Как пояснила глава ЦИКа, историческая явка была обеспечена трехдневным голосованием и системой «Мобильный избиратель». Также, по ее мнению, одним из основных факторов высокой явки стало внешнеполитическое давление на Россию со стороны Запада. «Народ России не терпит давления ни внутри страны, ни извне», — подчеркнула Памфилова.