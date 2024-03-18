Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму непростительной и трагической ошибкой

По его словам, вряд ли первый секретарь ЦК тогда понимал, к каким последствиям приведет формальная передача Крыма в состав УССР. Нарышкин пояснил, что это был своего рода подарок к 300-летию Переяславской рады. Как подчеркнул глава разведки, еще тогда было понятно, что это антиконституционное и волюнтаристское шаг решение, противоречащее интересам жителей полуострова.