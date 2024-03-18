Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году стало непростительной и трагической ошибкой. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
— Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым, — сказал руководитель СВР.
По его словам, вряд ли первый секретарь ЦК тогда понимал, к каким последствиям приведет формальная передача Крыма в состав УССР. Нарышкин пояснил, что это был своего рода подарок к 300-летию Переяславской рады. Как подчеркнул глава разведки, еще тогда было понятно, что это антиконституционное и волюнтаристское шаг решение, противоречащее интересам жителей полуострова.
Нарышкин напомнил, что в январе 1991 года в Крыму прошел первый всенародный референдум. 93% жителей проголосовали за автономию. Через год местный парламент поднял вопрос о полной независимости от Украины.