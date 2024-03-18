Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области

Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Брянской области Владимир Путин набрал 89,97% голосов, на втором месте получивший 4,24% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого с 3,62% голосов, на четвертой строке оказался Владислав Даванков, у него 1,44%.