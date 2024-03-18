Стали известны кандидаты на пост ректора ОмГПУ

Кроме того, на согласование с вышестоящим руководством выставляется кандидатура доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка и лингводидактики Наталья Федяева. Стоит отметить, что к настоящему моменту за ней закреплен другой руководящий пост — и.о. декана филологического факультета.