Стали известны кандидаты на пост ректора ОмГПУ

Как пояснили в вузе, в рамках состоявшегося заседания Ученого совета утверждены три кандидата на руководящий пост.
Так, высшее учебное заведение может официально возглавить доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Наталья Макарова, которую утвердили в статусе исполняющего обязанности ректора ОмГПУ после отставки Ивана Кротта весной 2023 года.
Кроме того, на согласование с вышестоящим руководством выставляется кандидатура доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка и лингводидактики Наталья Федяева. Стоит отметить, что к настоящему моменту за ней закреплен другой руководящий пост — и.о. декана филологического факультета.
Третьим претендентом на кресло ректора выступает кандидат исторических наук, проректор по учебной работе, декан факультета истории, философии и права Елена Черненко.
Отметим, решение о согласовании кандидатур для выборной процедуры принимается Министерством просвещения Российской Федерации. Дата выборов на текущий момент не назначена.