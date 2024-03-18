Около 89% воронежцев проголосовали за Путина на выборах

Жители области голосовали и за других кандидатов в президенты. Все они набрали значительно меньшее количество голосов.
Владислав Даванков набрал всего 3,95% голосов, за него проголосовали 55 736. Николай Харитонов получил в итоге 3,73% голосов от 52 640 воронежцев. Леонид Слуцкий набрал 2,39% голосов от чуть более 33 тысяч человек.
Явка по Воронежской области составила 77,52%. В выборах главы государства приняли участие 1 415 253 избирателя.
— Сегодня состоится заседание Избирательной комиссии Воронежской области, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении итогов голосования по выборам Президента России на территории Воронежской области, а также будет подписан протокол ИКВО об итогах голосования, — сообщили в Избиркоме.
Глава Воронежской области Александр Гусев также принял участие в выборах. Свой голос он отдал в первый день голосования. Он был уверен в высокой явке, при этом подчеркивая важность участия в этом мероприятии, аргументируя это тем, что это выполнение гражданского долга.