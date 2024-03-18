Около 89% воронежцев проголосовали за Путина на выборах

Глава Воронежской области Александр Гусев также принял участие в выборах. Свой голос он отдал в первый день голосования. Он был уверен в высокой явке, при этом подчеркивая важность участия в этом мероприятии, аргументируя это тем, что это выполнение гражданского долга.