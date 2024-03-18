Путин набрал 84,65 процента голосов на выборах в Пермском крае

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. В Пермском крае насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек — в Перми). Для них работали 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков, на всех находились наблюдатели (более 10 тысяч человек) и велось видеонаблюдение. Некоторые жители голосовали на дому, также была возможность отдать свой голос с помощью дистанционного электронного голосования.