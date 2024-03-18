Путин набрал 84,65 процента голосов на выборах в Пермском крае

ПЕРМЬ, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 84,65% голосов в Пермском крае после обработки 100% бюллетеней, сообщает крайизбирком.
«Обработано 100% протоколов. Лидирует Путин Владимир Владимирович (84,65%), на втором месте — Харитонов Николай Михайлович (4,96%), на третьем месте — Слуцкий Леонид Эдуардович (4,79%), на четвертом месте — Даванков Вячеслав Андреевич (4,53%)», — рассказал журналистам председатель крайизбиркома Игорь Вагин.
«Что касается жалоб, поступило два обращения, связанных с незаконной агитацией, они не подтвердились. Жалоб на голосование, нарушение избирательных прав — не было», — добавил он.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. В Пермском крае насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек — в Перми). Для них работали 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков, на всех находились наблюдатели (более 10 тысяч человек) и велось видеонаблюдение. Некоторые жители голосовали на дому, также была возможность отдать свой голос с помощью дистанционного электронного голосования.