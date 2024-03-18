2 тысячи челябинцев не смогли проголосовать на выборах, хотя пытались

Сбой в работе системы ДЭГ произошел в пятницу, 15 марта. Южноуральцы стали массово жаловаться, что не могут проголосовать онлайн, хотя до этого подали заявки.
«По итогу проголосовало 93%, 218 тыс. Проблемы были, как только в первый день сбои пошли, мы сразу потеряли тех, кто взял заявление и не закончил процедуру голосования, около 2 тыс. человек», — сказал Евгений Голицын.
По словам наблюдателя за ДЭГ Александра Анисимова, участвовать в онлайн-голосовании решили как молодые, так и пожилые избиратели. Правда, у последних сложности с процессом возникали чаще.
«Избиратели спрашивали, как именно проголосовать через ДЭГ. Особенно у старшего поколения были сложности с интерфейсом. Они иногда не понимали, куда нажимать. Мы предложим избирательной комиссии сделать наглядные материалы, брошюры, чтобы пошагово показывать», — проинформировал Анисимов.
Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по востребованности ДЭГ среди жителей. Выше в рейтинге Минцифры оказались только Московская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Алтайский край.
На данный момент в Челябинской области обработаны все 100% бюллетеней. Результаты можно посмотреть здесь.