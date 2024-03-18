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2 тысячи челябинцев не смогли проголосовать на выборах, хотя пытались

В Челябинской области около 2 тыс. человек не смогли завершить процедуру голосования на выборах через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такие данные привел глава регионального избиркома Евгений Голицын.

Сбой в работе системы ДЭГ произошел в пятницу, 15 марта. Южноуральцы стали массово жаловаться, что не могут проголосовать онлайн, хотя до этого подали заявки.

«По итогу проголосовало 93%, 218 тыс. Проблемы были, как только в первый день сбои пошли, мы сразу потеряли тех, кто взял заявление и не закончил процедуру голосования, около 2 тыс. человек», — сказал Евгений Голицын.

По словам наблюдателя за ДЭГ Александра Анисимова, участвовать в онлайн-голосовании решили как молодые, так и пожилые избиратели. Правда, у последних сложности с процессом возникали чаще.

«Избиратели спрашивали, как именно проголосовать через ДЭГ. Особенно у старшего поколения были сложности с интерфейсом. Они иногда не понимали, куда нажимать. Мы предложим избирательной комиссии сделать наглядные материалы, брошюры, чтобы пошагово показывать», — проинформировал Анисимов.

Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по востребованности ДЭГ среди жителей. Выше в рейтинге Минцифры оказались только Московская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Алтайский край.

На данный момент в Челябинской области обработаны все 100% бюллетеней. Результаты можно посмотреть здесь.

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