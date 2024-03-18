Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
апомним, в воскресенье, 17 марта, в России завершились трехдневные выборы президента. Согласно данным ЦИК после обработки 99,01% протоколов, действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,33% голосов.
Как сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально итоги выборов президента РФ будут подведены в четверг, 21 марта.
Первым с победой на выборах российского лидера поздравил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России.
«Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, что это второй разговор лидеров двух стран за последние дни, в предыдущий раз они беседовали по телефону в субботу, 16 марта. Тогда были затронуты вопросы двусторонних отношений и ситуация в регионе.