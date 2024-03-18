Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов покинет свою должность

«С 22 марта в отпуске, увольнение с 15 апреля. Считаю правильным и естественным, когда вместе с мэром уходит политический зам. В апреле придет новый руководитель, он будет формировать свою команду», — рассказал господин Скатов «Ъ-Сибирь».



Артем Скатов занял пост вице-мэра Новосибирска с 2016 года. В 2014 году был назначен пресс-секретарем мэра Новосибирска Анатолия Локотя. На следующий год стал заместителем председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. С 2019 года являлся руководителем цифровой трансформации города.



В феврале 2022 года на Артема Скатова возбудили уголовное дело о клевете в отношении депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Согласно материалам дела, вице-мэр через мессенджер обратился к знакомому администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой безвозмездно опубликовать «негативную информацию» о господине Савельеве. В прикрепленном к сообщению тексте рассказывалось об аффилированности парламентария с одной из строительных компаний.



В начале марта Восьмой кассационный суд (Кемерово) признал законность приговора вице-мэру Артему Скатову, которого по этому делу приговорили к штрафу в 30 тыс. руб.