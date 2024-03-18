Поклонская появилась в эфире впервые за 1,5 года и обратилась к жителям Крыма

«Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор, осознанное решение, они таким образом показали, что они не согласны принимать то, что противоречит их внутреннему ощущению. Но это было сделано мирным путем, это было сделано демократическим путем», — напомнила Поклонская.