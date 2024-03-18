Путин на выборах в Нижегородской области набрал 86,4 процента голосов

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Нижегородской области Владимир Путин набрал 86,4% голосов, на втором месте получивший 5,47% голосов Николай Харитонов, третье место у Владислава Даванкова (3,75% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,32%).