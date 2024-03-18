Избирательная комиссия Самарской области обнародовала результаты президентских выборов одной из последних среди всех регионов России. Во всех соседних регионах явка избирателей оказалась ниже. При этом только в Ульяновской области Владимир Путин набрал меньше голосов в процентах, чем в Самарской области.
На президентских выборах 2018 года Владимир Путин в Самарской области набрал 75,82% голосов, на выборах 2012 года — 58,56%. Нынешний результат у главы государства стал рекордным.
Евгений Чернов.
Владимиру Путину удалось превзойти результат Дмитрия Азарова
Явка избирателей на выборах президента России в Самарской области (78,86%) оказалась в полтора раза выше, чем на выборах главы региона в сентябре 2023 года (53,79%). Президент страны Владимир Путин также набрал больше голосов (86,76%), чем Дмитрий Азаров на губернаторских выборах.
Избирательная комиссия Самарской области обнародовала результаты президентских выборов одной из последних среди всех регионов России. Во всех соседних регионах явка избирателей оказалась ниже. При этом только в Ульяновской области Владимир Путин набрал меньше голосов в процентах, чем в Самарской области.