Владимиру Путину удалось превзойти результат Дмитрия Азарова

Избирательная комиссия Самарской области обнародовала результаты президентских выборов одной из последних среди всех регионов России. Во всех соседних регионах явка избирателей оказалась ниже. При этом только в Ульяновской области Владимир Путин набрал меньше голосов в процентах, чем в Самарской области.



На президентских выборах 2018 года Владимир Путин в Самарской области набрал 75,82% голосов, на выборах 2012 года — 58,56%. Нынешний результат у главы государства стал рекордным.



Евгений Чернов.