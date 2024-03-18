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Владимиру Путину удалось превзойти результат Дмитрия Азарова

Явка избирателей на выборах президента России в Самарской области (78,86%) оказалась в полтора раза выше, чем на выборах главы региона в сентябре 2023 года (53,79%). Президент страны Владимир Путин также набрал больше голосов (86,76%), чем Дмитрий Азаров на губернаторских выборах.
Источник: пресс-служба президента РФ

Избирательная комиссия Самарской области обнародовала результаты президентских выборов одной из последних среди всех регионов России. Во всех соседних регионах явка избирателей оказалась ниже. При этом только в Ульяновской области Владимир Путин набрал меньше голосов в процентах, чем в Самарской области.

На президентских выборах 2018 года Владимир Путин в Самарской области набрал 75,82% голосов, на выборах 2012 года — 58,56%. Нынешний результат у главы государства стал рекордным.

Евгений Чернов.