Токаев поздравил Путина с победой на выборах

Действующий президент России Владимир Путин на состоявшихся выборах главы РФ набрал 87,31% голосов избирателей, как сообщили в ЦИК РФ после обработки более 99% протоколов. По их данным, явка на выборах составила 74,22%. Трое остальных его соперника в сумме набирают менее 13% голосов.