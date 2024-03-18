Токаев поздравил Путина с победой на выборах

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным — глава Казахстана поздравил его с убедительной победой на выборах президента РФ.
Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram-канале. Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.
Действующий президент России Владимир Путин на состоявшихся выборах главы РФ набрал 87,31% голосов избирателей, как сообщили в ЦИК РФ после обработки более 99% протоколов. По их данным, явка на выборах составила 74,22%. Трое остальных его соперника в сумме набирают менее 13% голосов.
Напомним, выборы президента Российской Федерации стартовали 15 марта и продлились до 17 марта. Кандидатами на пост главы этой страны были: действующий президент РФ Владимир Путин; Леонид Слуцкий от ЛДПР; депутат от КПРФ Николай Харитонов; вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от «Партии роста» и партии «Новые люди».
Избирательные участки в последний день голосования действовали в Алматы и Астане — там вчера образовалась огромная очередь из российских граждан.