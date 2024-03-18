Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил проголосовавших татарстанцев. Благодарность руководитель республики опубликовал в своем телеграм-канале.
«Благодарю каждого, кто в эти дни пришел на избирательные участки и отдал свой голос в поддержку нашего Президента! Рәхмәт сезгә, ватандашлар! Рәхмәт, дуслар!».
Ранее мы писали, что Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 10-летием исторического события — подписанием 18 марта 2014 года договора о принятии Республики Крым в состав РФ и образовании в составе страны двух новых субъектов. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.