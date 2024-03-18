Минниханов поблагодарил проголосовавших татарстанцев

Ранее мы писали, что Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 10-летием исторического события — подписанием 18 марта 2014 года договора о принятии Республики Крым в состав РФ и образовании в составе страны двух новых субъектов. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.