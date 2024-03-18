На Кубани объяснили ситуацию с испорченными на выборах бюллетенями

— Бюллетень считается недействительным, если есть в нем несколько отметок или вообще их нет, также если бюллетень порван, например, или же были случаи порчи краской, его просто невозможно прочитать. Также в число недействительных бюллетеней вошли те, которые не нашли, их попросту кто-то унес с собой — это вычисляют после подсчета голосов, когда количество бюллетеней в урне оказывается меньше, чем записанных в журнале выдачи. 23 тысячи — это незначительное число, которое на итоге выборов не влияет — всего 0,6%, — пояснили в избирательной комиссии края.