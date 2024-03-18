На Кубани объяснили ситуацию с испорченными на выборах бюллетенями

В Краснодарском крае завершились выборы президента России. Явка побила исторический максимум — активность избирателей составила 90,6%. Действительных бюллетеней, по данным избиркома, в крае насчитали 3,9 млн, а недействительных 23,7 тысяч.
— Бюллетень считается недействительным, если есть в нем несколько отметок или вообще их нет, также если бюллетень порван, например, или же были случаи порчи краской, его просто невозможно прочитать. Также в число недействительных бюллетеней вошли те, которые не нашли, их попросту кто-то унес с собой — это вычисляют после подсчета голосов, когда количество бюллетеней в урне оказывается меньше, чем записанных в журнале выдачи. 23 тысячи — это незначительное число, которое на итоге выборов не влияет — всего 0,6%, — пояснили в избирательной комиссии края.
За Владимира Путина в Краснодарском крае проголосовало 92,59% избирателей, на втором месте оказался Николай Харитонов, далее идут Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.