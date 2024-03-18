На 2 тыс. оштрафована челябинская пенсионерка за поджог фейерверка на избирательном участке

Напомним, все произошло 15 марта на участке № 769 в Тракторозаводском районе. Сообщалось, что 80-летней женщине позвонили мошенники и убедили, что она должна уничтожить «иностранных агентов». Горожанка купила фейерверк, пришла на участок, попыталась запустить его путем поджога.