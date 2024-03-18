Путин набрал 84,81 процента голосов на выборах в Смоленской области

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Смоленской области Путин набрал 84,81% голосов, на втором месте идет получивший 5,03% голосов Николай Харитонов, третье — у Владислава Даванкова (4,68% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,22%).