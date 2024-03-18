В Свердловской области озвучили итоги выборов президента

Днем, 18 марта, в Екатеринбурге и Свердловской области озвучили предварительные итоги выборов президента России 2024 после подсчета всех голосов избирателей. Об этом с заседания региональной избирательной комиссии сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».
— 71% явки с учетом ДЭГ, такого в Свердловской области еще не было за 30 лет. Голосование прошло в штатном режиме. Работали все 2 461 постоянных избирательных комиссий, — рассказывает председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. — Явка в ДЭГ — 95% по области.
По ее словам, всего за три дня голосования в избирком было подано 17 жалоб. Около 1,5% предварительно было зафиксировано недействительных (испорченных) бюллетеней. В 2018 году число таких бюллетеней было около 1%.
— Выборы можно назвать чистыми, выборы проходили без скандалов, — рассказывает омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. — Выборы проходили не просто штатно, а более доброжелательно, гостеприимно.
Итоги выборов президента 2024 в Екатеринбурге и Свердловской области.
По уточненным данным после подсчета всех голосов по итогам голосования кандидаты на пост главы государства набрали:
Владимир Путин — 82.10%
Владислав Даванков — 7.31%
Николай Харитонов — 4.32%
Леонид Слуцкий — 3.91%
На выборах в Свердловской области:
— 7 380 наблюдателей.
— 17 тысяч информационных сообщений.
— 2 200 телефонных звонков на горячую линию, тематика: поиск избирательных участков, вопросы по ДЭГ, иные вопросы.
Явка на выборах в Свердловской области превысила 70 процентов Алексей БУЛАТОВ.
Отметим, что выборы президента в Свердловской области 2024 проходили 15, 16 и 17 марта. Явка составила 71,03%. Для голосования в регионе напечатали 3,3 миллиона бюллетеней. В избиркоме отмечают, что выборы прошли в штатном режиме без серьезных происшествий.
В Свердловской области одновременно с выборами президента 2024 проходила викторина «Опорный край». Каждому участнику выдали памятную медаль в честь 90-летия региона, а также предложили ответить на несколько вопросов по истории Среднего Урала. Итоги викторины подведут 12 апреля.