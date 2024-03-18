Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Голубев назначил нового министра труда и соцразвития в региона

В Ростовской области назначили нового главу регионального минтруда.
Источник: Официальный портал городской Думы и Администрации

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Глава региона Василий Голубев назначил на пост министра труда и социального развития Ростовской области Ирину Шувалову.

Ирина Шувалова родилась в Азовском районе Ростовской области. Получила образование в Северо-Кавказской академии госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 2001 году, далее, в 2003-м окончила РГУ по специальности «Юриспруденция».

Шувалова с 2002 года трудилась на различных должностях в минэкономразвития Ростовской области. С 2015-го года начала работать в департаменте социальной защиты населения Ростова. Сначала работала на посту замдиректора, а затем и директора ведомства.

Напомним, бывшая министр труда и соцразвития региона Елена Елисеева избрана депутатом Заксобрания Ростовской области.