Челябинский губернатор остался доволен результатами выборов в регионе

«Все работали на то, чтобы выборы прошли организованно, полностью легитимно. Не было ни одной жалобы, только обращения, на которые быстро реагировали как избирательные комиссии, так и наблюдатели. Это говорит о том, что выборы в Челябинской области прошли полностью в рамках законодательства Российской Федерации и являются легитимными. А рекордная явка показала высокую гражданскую активность наших граждан. Впереди у нас еще много задач. Уверен, что вместе с поддержкой президента мы продолжим развитие нашего региона, а значит, и нашей страны», — обратился к южноуральцам глава региона.