Челябинский губернатор остался доволен результатами выборов в регионе

Была зафиксирована рекордная за всю историю Южного Урала явка. Она составила 79,03%. Это 2 млн 28 тыс. 363 человека. Всего избирателей в Челябинской области 2 млн 566 тыс. 601.
За Владимира Путина проголосовали 84,32%, Николая Харитонова — 5,4%, Владислава Даванкова — 4,9%, Леонида Слуцкого — 3,4%. Абсолютным лидером по явке стал Кизильский район — более 90%. Также наиболее высокой была активность избирателей в Кунашакском, Нагайбакском и Октябрьском районах. Высокую явку зафиксировали в Челябинске и Магнитогорске.
«Выборы в Челябинской области прошли организованно, с высокой явкой. Южноуральцы могли как прийти на избирательные участки, так и проголосовать дома, и впервые мы имели возможность голосовать в рамках дистанционного электронного голосования», — сказал губернатор.
В числе тех, кого Алексей Текслер поблагодарил за работу на выборах, оказались члены избиркомов, полицейские, сотрудники МЧС, чиновники на местах и наблюдатели.
«Все работали на то, чтобы выборы прошли организованно, полностью легитимно. Не было ни одной жалобы, только обращения, на которые быстро реагировали как избирательные комиссии, так и наблюдатели. Это говорит о том, что выборы в Челябинской области прошли полностью в рамках законодательства Российской Федерации и являются легитимными. А рекордная явка показала высокую гражданскую активность наших граждан. Впереди у нас еще много задач. Уверен, что вместе с поддержкой президента мы продолжим развитие нашего региона, а значит, и нашей страны», — обратился к южноуральцам глава региона.