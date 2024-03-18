Татьяна Быковская выступила с последним словом в суде

Она заявила, что не признает вину и попросила суд вынести справедливое решение.



«Все, что я в своей жизни сделала, в том числе в этом инвестиционном проекте, я делала честно, со знанием дела, и никогда не нарушала полномочий какие бы тяжелые времена не были в стране», — сказала госпожа Быковская. Также она заявила, что согласна работать в зоне боевых действий, если это потребуется.



Ранее прокурор попросил признать подсудимую виновной в превышении полномочий и назначить ей пять лет колонии общего режима, а также запретить экс-чиновнице в течение двух лет после освобождения занимать определенные должности.



По версии следствия, Татьяна Быковская в 2018 году вместе со своим заместителем Станиславом Беседовским незаконно создала условия, при которых компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» смогла выиграть несколько электронных аукционов, связанных с переработкой и утилизацией медицинских отходов класса Б. Согласно выводам расследования ФАС России, при проведении торгов был нарушен закон о конкуренции.



В январе дело в отношении господина Беседовского было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.



Рассмотрение дела перенесли в другой регион из-за опасений, что в Ростовской области у Татьяны Быковской есть связи в госструктурах. Сейчас она содержится в СИЗО Армавира.



Кристина Федичкина.