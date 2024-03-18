Лукашенко собрал совещание с Головченко и Кочановой по подготовке к ВНС

Президенту Беларуси Александру Лукашенко 18 марта, в понедельник, доложат о подготовке к проведению заседания VII Всебелорусского народного собрания, информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении подчеркнули, что рабочая неделя главы государства начнется с обсуждения масштабного события. Речь идет про подготовку к проведению заседания VII Всебелорусского народного собрания.
В телеграм-канале обратили внимание на то, что основным докладчиком выступит премьер-министр Роман Головченко. Говорится, что будет и обмен мнения. Указывается, что среди участников совещания также руководство Администрации президента, глава Совета Республики Наталья Кочанова, управляющий делами президента Юрий Назаров и начальник Секретариата ВНС Валерий Мицкевич.