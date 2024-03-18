Лукашенко собрал совещание с Головченко и Кочановой по подготовке к ВНС

В телеграм-канале обратили внимание на то, что основным докладчиком выступит премьер-министр Роман Головченко. Говорится, что будет и обмен мнения. Указывается, что среди участников совещания также руководство Администрации президента, глава Совета Республики Наталья Кочанова, управляющий делами президента Юрий Назаров и начальник Секретариата ВНС Валерий Мицкевич.