Избирком Прикамья сообщил о DDoS-атаках на систему электронного голосования

Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин заявил, что со стороны внешних сил осуществлялись DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Тем не менее система выдержала эти атаки. Об этом передает корреспондент «КП Пермь» из зала заседания краевой избирательной комиссии.
Также, по словам Игоря Вагина, была попытка через соцсети устроить очереди на избирательных участках.
— Людей призывали прийти на них в одно и то же время, — сообщил Игорь Вагин. — Но эта провокация не удалась, нигде каких-либо очередей на избирательных участках не отмечалось.
Всего на выборах Президента России в Пермском крае с помощью дистанционного электронного голосования заявились 197 тысяч жителей региона. Из них проголосовали 183 800 человек, то есть 93 процента.
— Это тоже своеобразный рекорд: в прошлом году на муниципальных выборах проголосовали по ДЭГ 86 процентов заявившихся, — пояснил председатель крайизбиркома.