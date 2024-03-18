Глава Минздрава высказалась о назначении Ажар Гиният

«Она — педиатр, а этот республиканский реабилитационный центр детский. Тот потенциал, который есть у Ажар Гиниятовны по работе с международными организациями, в целом политический вес, который она набрала за годы работы в Минздраве, я думаю, только положительно скажется на работе центра», — заявила министр здравоохранения.