Лукашенко обсудил с чиновниками подготовку к ВНС

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Заседание седьмого Всебелорусского народного собрания (ВНС) должно пройти на самом высоком уровне, заявил глава государства Александр Лукашенко на специальном совещании во Дворце Независимости.
По его словам, это особенное заседание ВНС, потому что пройдет в новом статусе, который зафиксирован в обновленном Основном законе.
Белорусский лидер напомнил, что уже идет выдвижение кандидатов в делегаты ВНС. Уже состоялось несколько заседаний оргкомитета по проведению заседания.
«Еще раз повторю, что это и торжественно должно быть, и, самое главное, содержательно. Чтобы было, как выборы в России, — комар носа не подточит. Чтобы нас потом не упрекали. Все сейчас сконцентрировано политически на нас», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Президент обратил внимание, что оппозиция, находящаяся за границей, делает ставки на дезорганизацию и развал работы ВНС, поэтому власти не должны преподнести им такой подарок.