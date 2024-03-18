Лукашенко обсудил с чиновниками подготовку к ВНС

«Еще раз повторю, что это и торжественно должно быть, и, самое главное, содержательно. Чтобы было, как выборы в России, — комар носа не подточит. Чтобы нас потом не упрекали. Все сейчас сконцентрировано политически на нас», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.