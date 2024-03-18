В Волгоградской области подводят итоги выборов Президента

Голоса подсчитаны, ЦИК готовится объявить окончательные итоги выборов, которые прошли в стране
— Явка на выборах Президента России в регионе составила 81,83% избирателей, что выше среднероссийской и значительно превышает явку 2018 года, — отметил Андрей Бочаров. — Жители Волгоградской области проявили свою ответственную гражданскую, по-настоящему патриотическую позицию.
КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ГОЛОСА.
В понедельник утром облизбирком озвучил предварительные результаты выборов в Волгоградской области после обработки 100% протоколов УИК. Явка оказалась больше, чем в среднем по стране. За Владимира Путина отдали голоса 88% волгоградцев. На втором месте Николай Харитонов — ему волгоградцы отдали 6,63% голосов. Леонид Слуцкий в Волгоградской области набрал 3,72%, Владислав Даванков — 1,13%. Окончательные итоги избирком озвучит в понедельник вечером.
Андрей Бочаров сказал о консолидации и сплоченности волгоградцев и отметил работу тех, кто работал непосредственно на избирательных участках и сопровождал избирательный процесс.
КАК ГОЛОСОВАЛИ.
Выборы проходили три дня. Большинство волгоградцев сходили на свои участки еще в первый день голосования. 15 марта явка составила 44,82%. Но и в последующие дни жители региона проявляли активность: к закрытию участков в субботу явка составила 62,11%. К окончанию выборов — 81,83%.
Выборы проходили без каких-то громких скандалов и нарушений и довольно позитивно. На УИКах встречали с угощениями и блинами. Заходили молодожены прямиком из ЗАГСа — сразу же проголосовать за свое будущее и будущее своих детей. Один избиратель пришел в костюме плюшевого медведя. Так как у него был при себе паспорт, ему не отказали в бюллетене. С трудом, но он втиснулся в кабинку для голосования. Многие приходили всей семьей, начиная от депутатов, заканчивая обладателей знака «Родительская слава». Так, на избирательный участок № 705 в Краснооктябрьском районе пришла семья Трещевых, воспитывающая десятерых детей.
Голосовали и старики: в Кировском районе члены УИК пришли домой к 108-летнему Ивану Федоровичу Пелиху. А фронтовик Евгений Федорович Рогов, который в этом году отмечает 100 лет, сам пришел на участок для голосования со своей семьей. Шли голосовать и участники СВО, которые сейчас находятся на побывке дома. Заметили на участках в некоторых районах и бойцов штормового отряда «Бессмертный Сталинград».
УЧАСТНИЦЫ ПРОВОКАЦИЙ ЗАДЕРЖАНЫ.
К сожалению, были и неприятные моменты: одна попытка испортить бюллетени зеленкой и два несостоявшихся поджога. Все три провокации на избирательных участках случились в пятницу, их устроили женщины, и все три признались, что сделали это по наводке телефонных мошенников.
В Волжском на избирательный участок с баночкой зеленки пришла молодая мать. 33-летняя женщина вылила раствор в урну с бюллетенями, но испортить их не получилось. А вот жизнь себе и своему ребенку женщина испортила: ей грозит до 5 лет тюрьмы по уголовной статье.
В Новониколаевском районе ее ровесница принесла на участок бутылку с зажигательной смесью, подожгла ее за шторкой и выбросила из кабинки, направив в сторону урны, едва не попав в работницу УИКа. Позже женщина рассказала, что до этого ей несколько дней названивали люди, представлявшиеся сотрудниками Госуслуг, Центробанка, СК. В итоге она пошла на преступление, будучи уверена, что помогает следствию. Ей тоже грозит 5 лет.
А в Волгограде задержали пенсионерку, которая в кабинке для голосования подожгла дымовую шашку. 76-летняя волгоградка тоже сделала это после навязчивых звонков.
Председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин отметил, что все попытки вмешательства в работу УИК были пресечены, все нарушители задержаны, на ход голосования эти попытки сорвать выборы не повлияли. Участки не закрывались, бюллетени не пострадали.