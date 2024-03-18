В Волгоградской области подводят итоги выборов Президента

Выборы проходили без каких-то громких скандалов и нарушений и довольно позитивно. На УИКах встречали с угощениями и блинами. Заходили молодожены прямиком из ЗАГСа — сразу же проголосовать за свое будущее и будущее своих детей. Один избиратель пришел в костюме плюшевого медведя. Так как у него был при себе паспорт, ему не отказали в бюллетене. С трудом, но он втиснулся в кабинку для голосования. Многие приходили всей семьей, начиная от депутатов, заканчивая обладателей знака «Родительская слава». Так, на избирательный участок № 705 в Краснооктябрьском районе пришла семья Трещевых, воспитывающая десятерых детей.