Памфилова: за Путина проголосовали рекордные 76 млн человек

После подсчета 99,7% бюллетеней по стране Владимир Путин набирает 87,31% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,30%, Владислав Даванков от «Новых людей» получает 3,83%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,21%. Явка по всем регионам составила 74,22% (данные на 18:00 мск), явка зарегистрированных в ДЭГ избирателей — 94%.