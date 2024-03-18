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Памфилова: за Путина проголосовали рекордные 76 млн человек

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что за Владимира Путина на президентских выборах проголосовали 75,9 млн человек. В 2018 году за него отдали голос 56,4 млн граждан.
Источник: Пресс-служба Президента России

«75 млн 932 тыс. 111 избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это также рекордный показатель», — сказала Элла Памфилова на брифинге в ЦИК (цитата по ТАСС).

После подсчета 99,7% бюллетеней по стране Владимир Путин набирает 87,31% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,30%, Владислав Даванков от «Новых людей» получает 3,83%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,21%. Явка по всем регионам составила 74,22% (данные на 18:00 мск), явка зарегистрированных в ДЭГ избирателей — 94%.

Путин Владимир
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