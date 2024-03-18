55 тысяч бюллетеней признаны недействительными на выборах президента в Свердловской области

Явка за три дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования в Свердловской области составила 71%. Очная явка на участки — около 68%. Нарушений облизбирком за время голосования не зафиксировал.
«Выборы в Свердловской области проходили бесскандально. Они состоялись не просто штатно, а более гостеприимно», — добавила на брифинге уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Она уточнила, что произошедшими инцидентами Центр общественного наблюдения региона еще будет заниматься отдельно. Также она пообещала разобраться в случаях, когда люди стали жертвами мошенников и перевели им деньги.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова уже рассказала, что на всех участках выборы признаны действительными. По итогам президентской кампании жалоб и нарушений нет.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. После обработки 99,7% бюллетеней действующий президент Владимир Путин набирает 87,31% голосов, Николай Харитонов от КПРФ — 4,30%, Владислав Даванков от «Новых людей» — 3,83%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,21%. Явка по всем регионам составила 74,22%. Официально итоги голосования ЦИК объявит 22 марта.