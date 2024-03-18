55 тысяч бюллетеней признаны недействительными на выборах президента в Свердловской области

Доля недействительных бюллетеней на выборах президента России в Свердловской области составила 1,5% (55 тыс. штук). Об этом сегодня на брифинге рассказала председатель облизбиркома Елена Клименко. Она отметила, что на выборах президента России в 2018 году доля недействительных бюллетеней равнялась 1%.