Владимир Якушев: Урал и Западная Сибирь поддержали президента Путина

«Благодарю жителей Уральского федерального округа за высокую активность в течение всех трёх дней голосования, честный и ответственный выбор, — подчеркнул Владимир Якушев. — Поздравляю нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах! Урал и Западная Сибирь — за президента Путина. За сильную и независимую страну!».
Полпред особо отметил, что выборы главы государства прошли в полном соответствии с законодательством. При этом и показатели явки, и уровень поддержки президента были беспрецедентными.
Владимир Якушев поблагодарил за работу всех сотрудников избирательных комиссий, силовых структур и других ведомств, которые обеспечили полную легитимность и безопасность выборов.
Самую высокую явку показал Ямало-Ненецкий автономный округ — 94,11%. В Ханты-Мансийском автономном округе — Юрге явка составила 87,13%. В Тюменской области — 84,3%, в Челябинской области — 79,03%, в Курганской области — 77,23%, в Свердловской области — 71,03%.