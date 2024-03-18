Владимир Якушев: Урал и Западная Сибирь поддержали президента Путина

«Благодарю жителей Уральского федерального округа за высокую активность в течение всех трёх дней голосования, честный и ответственный выбор, — подчеркнул Владимир Якушев. — Поздравляю нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах! Урал и Западная Сибирь — за президента Путина. За сильную и независимую страну!».