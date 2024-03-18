В Петербурге обработали 99,95% голосов на выборах президента

У Владислава Даванкова 6,99%, у Леонида Слуцкого — 5,15% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 3,49% голосов. Согласно последним данным, явка составила 74,38%.
В ближайший час должны быть результаты проверки 100% протоколов. Явку оценивают как очень высокую. Выборы проходили достаточно открыто, добавил Мейксин.
«Следили за подсчетом 6522 наблюдателя, также 25 международных наблюдателей», — отметил Мейксин.
Выборы в 2024 году проходили с 15 по 17 марта. Избирательные участки работали с 08:00 до 20:00. В восемь часов вечера последнего дня закрылись все избирательные участки, и начался подсчет голосов. После этого в Петербурге также стартовал проект «Ночь выборов».
В рамках проекта «Ночь выборов» журналисты могли задать все интересующие вопросы представителям избирательных комиссий, а также политикам. Также на «Ночи выборов» в Петербурге можно было развлечься, пообщавшись с гадалкой или понаблюдав за работой шаржиста.
Согласно официальным данным Избиркома, к концу третьего дня голосования в Петербурге явка составила около 70%. Всего в городе было зарегистрировано более 3,8 миллиона избирателей.