В Петербурге обработали 99,95% голосов на выборах президента

Выборы в 2024 году проходили с 15 по 17 марта. Избирательные участки работали с 08:00 до 20:00. В восемь часов вечера последнего дня закрылись все избирательные участки, и начался подсчет голосов. После этого в Петербурге также стартовал проект «Ночь выборов».