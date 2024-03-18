Стали известны результаты выборов президента России в Крыму

«Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата:… Путин Владимир Владимирович — один миллион двести шестьдесят четыре тысячи тридцать два», — сказал Малышев.
Николай Харитонов получил в Крыму 28 051 голос (2,08%). За Владислава Даванкова проголосовали 26 251 крымчанин (1,94%), за Леонида Слуцкого — 17 577 избирателей (1,3%).
Как уточнил Малышев, непосредственно на избирательных участках проголосовали почти 912 тысяч крымчан, вне помещений для голосования — более 441 тысячи.
Всего приняли участие в выборах 1 353 624 избирателя, что составляет 89,76%.
Явка на выборах президента России в регионе составила 89,76%. В голосовании приняли участие 1 353 624 избирателя.
В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов) находится Владислав Даванков, на третьем — Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).
Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России, отметила Памфилова. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.