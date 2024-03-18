Итоги выборов, «санитарная зона» и обмен Навального. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. В течение дня он проведет встречу с другими кандидатами на должность президента на прошедших выборах, большая часть беседы пройдет в открытом режиме.
Позднее — как ожидается, в среду — глава государства встретится с руководителями думских фракций, чтобы провести «активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений»: «Президент многие из них учитывает в работе, многие из них использует».
Об итогах выборов
Выборы показали «уникальный совершенно результат действующего президента Путина». Это его «абсолютная победа как кандидата» и «самое красноречивое подтверждение поддержки людьми президента».
Глава государства «с утра принимает поздравления от своих зарубежных коллег». «Вечером, завтра и послезавтра Путин продолжит принимать по телефону поздравления».
Оценивать работу ЦИК можно будет после официального объявления результатов голосования. «Центризбирком продолжает достаточно напряженную работу до момента официального объявления [итогов] выборов».
О критике со стороны оппонентов Путина
«Очень много людей, которые живут [за границей] и которые уже совсем оторвались от Родины». Они «теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины и перестают чувствовать пульс своей страны». Юлия Навальная — одна из них.
Необоснованная критика со стороны США была ожидаема и предсказуема: «Страна, которая, по сути, де-факто воюет с нами. Иных оценок, конечно, вряд ли можно было ожидать».
«Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд».
На фоне атак российских регионов «будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить». «Обезопасить их можно, только создав некий коридор, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости».
Об обмене Навального
«Путин не стал называть ни этого человека (который предложил обменять Навального — прим. ТАСС), ни других модальностей [предложения]»: «Не могу этого сделать и я».
Президент «рассказал о том, что была выдвинута идея», но не говорил, «что были проведены на этот счет переговоры».
О возвращении Крыма в состав РФ
«И де-юре, и де-факто Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации». Его воссоединение с РФ «осуществлялось в полном соответствии с международным правом».