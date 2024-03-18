Облизбирком зафиксировал рекордную явку на выборах президента в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирована рекордная явка на выборах президента страны. Об этом в понедельник, 18 марта сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данным областной избирательной комиссии.
Так, за три дня голосования с 15 по 17 марта участки посетили почти две трети от всех зарегистрированных в регионе избирателей — 1392596 человек, что составляет 63,19% от их общего числа. В дистанционном голосовании приняли участие 228584 избирателя, явка здесь составила 93%..
Такие цифры в Облизбиркоме называют рекордными за 20 лет. Для сравнения, в 2018 году на выборах президента России явка в Новосибирской области была 60,41%, тогда проголосовали 1304738 избирателей.
По предварительным данным, которые озвучила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо, действующий глава государства Владимир Путин набрал в Новосибирской области 83,88% голосов. У Владислава Даванкова — 6,4%, у Николая Харитонова — 4,6%, Леонида Слуцкого набрал — 3,06%.
Лидерами по явке среди районов области стали Сузунский (93,33%), Маслянинский (89,21%) и Кочковский (87,31%). В Новосибирске в лидерах — Центральный район, явка 58,79%, Железнодорожный — 58,72% и Советский — 58,38%.