Облизбирком зафиксировал рекордную явку на выборах президента в Новосибирской области

Так, за три дня голосования с 15 по 17 марта участки посетили почти две трети от всех зарегистрированных в регионе избирателей — 1392596 человек, что составляет 63,19% от их общего числа. В дистанционном голосовании приняли участие 228584 избирателя, явка здесь составила 93%..