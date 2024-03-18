Аксенов назвал главное достижение Крыма за десять лет

«Самое главное достижение — это то, что мы сохранили уважение друг к другу, мир на территории полуострова и не разочаровались в том результате, который был в 2014 году. Выборы президента России это подтвердили. Колоссальная явка в Крыму и поддержка президента — ответ всем недоброжелателям с точки зрения того, что происходило в Крыму и как к этому относятся люди», — сказал Аксенов в эфире Первого канала.