Аксенов назвал главное достижение Крыма за десять лет

Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.
«Самое главное достижение — это то, что мы сохранили уважение друг к другу, мир на территории полуострова и не разочаровались в том результате, который был в 2014 году. Выборы президента России это подтвердили. Колоссальная явка в Крыму и поддержка президента — ответ всем недоброжелателям с точки зрения того, что происходило в Крыму и как к этому относятся люди», — сказал Аксенов в эфире Первого канала.
По его словам, за 10 лет доверие к президенту России в Крыму только укрепилось.