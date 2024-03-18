Украина вышла из нескольких соглашений с Беларусью и СНГ

Украина больше не будет сотрудничать с Беларусью в сфере железнодорожного транспорта и по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В рамках СНГ страна также денонсировала два договора, сообщает ТАСС.