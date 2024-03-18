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Украина вышла из нескольких соглашений с Беларусью и СНГ

Украина больше не будет сотрудничать с Беларусью в сфере железнодорожного транспорта и по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В рамках СНГ страна также денонсировала два договора, сообщает ТАСС.
Источник: РИА "Новости"

Со ссылкой на представителя украинского Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука агентство пишет, что Украина прекращает участие в соглашении с правительством Беларуси о деятельности железнодорожного транспорта.

Кроме того, по словам Мельничука, сейчас готовится денонсация соглашения между правительствами Украины и Беларуси о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Украинские власти заявили, что выходят из соглашений СНГ о медицинском обеспечении военнослужащих и борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств.

В декабре Беларусь также денонсировала два договора с Украиной: о сотрудничестве в области науки и технологий и об организации совместного контроля в пограничных пунктах пропуска.

СНГ