Украина вышла из нескольких соглашений с Беларусью и СНГ

Со ссылкой на представителя украинского Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука агентство пишет, что Украина прекращает участие в соглашении с правительством Беларуси о деятельности железнодорожного транспорта.
Кроме того, по словам Мельничука, сейчас готовится денонсация соглашения между правительствами Украины и Беларуси о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Украинские власти заявили, что выходят из соглашений СНГ о медицинском обеспечении военнослужащих и борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств.
В декабре Беларусь также денонсировала два договора с Украиной: о сотрудничестве в области науки и технологий и об организации совместного контроля в пограничных пунктах пропуска.