Виталий Хоценко поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Выборы президента России, которые прошли с 15 по 17 марта, завершились победой действующего главы государства Владимира Путина. С победой на выборах президента поздравил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с победой на выборах президента России! Лидера нашего государства поддержало абсолютное большинство избирателей — жителей Омской области. А это более 850 тысяч человек! Омская область всегда со своим президентом! Ура! Были и остаёмся опорным краем державы!», — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
Напомним, явка по стране на выборах президента составила 77,44%. В Омской области в голосовании приняли участие более 1 млн 25 тысяч человек. За Владимира Путина свои голоса отдали 82,77% омичей, сообщили в пресс-службе правительства региона.