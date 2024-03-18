Виталий Хоценко поздравил Владимира Путина с победой на выборах

«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с победой на выборах президента России! Лидера нашего государства поддержало абсолютное большинство избирателей — жителей Омской области. А это более 850 тысяч человек! Омская область всегда со своим президентом! Ура! Были и остаёмся опорным краем державы!», — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.