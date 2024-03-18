Омбудсмен займется свердловчанами, устроившими провокации на избирательных участках

«Мы с ними встретимся в условиях изоляции. В борьбе с мошенничеством мы будем помогать, но за то, что они делали, только правоохранительные органы будут нести ответственность», — передает слова Мерзляковой «ФедералПресс». Омбудсмен пообещала изучить мошеннические схемы, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Напомним, в Свердловской области во время выборов произошло как минимум два инцидента на участках. 15 марта 18-летняя девушка сделала коктейль Молотова и кинула в избирательный участок Асбеста. Пламя удалось потушить, никто не пострадал. Девушку задержали и направили в психоневрологический диспансер. 16 марта профессор УрФУ Эмилия Носова пришла на выборы с бутылкой зеленки. В отношении женщины полиция составила протокол за мелкое хулиганство. Профессор арестована на 15 суток.