Омбудсмен займется свердловчанами, устроившими провокации на избирательных участках

«Мы с ними встретимся в условиях изоляции. В борьбе с мошенничеством мы будем помогать, но за то, что они делали, только правоохранительные органы будут нести ответственность», — передает слова Мерзляковой «ФедералПресс». Омбудсмен пообещала изучить мошеннические схемы, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.