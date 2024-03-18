АБИИ выделит 670 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

В рамках данного проекта предусматривается ряд отраслевых реформ в энергетике, сельском хозяйстве, железнодорожном и химическом секторах. Реформы в свою очередь будут направлены на создание рынков, обеспечивающих положительное влияние на окружающую среду, улучшение фискального управления и системы закупок Узбекистана и содействие социальной инклюзии и экологической устойчивости путем улучшения социальных программ для наиболее уязвимых к экономическим потрясениям слоев населения. Они также позволят улучшить эффективность здравоохранения и государственных услуг в постпандемийный период.