АБИИ выделит 670 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

В качестве заемщика в данном проекте выступает Министерство экономики и финансов Узбекистана.
Проект направлен на поддержку правительства Узбекистана в проведении реформ по нескольким направлениям, включая формирование рынков, улучшение управления фискальными рисками, а также поддержку социальной интеграции и экологической устойчивости.
В рамках данного проекта предусматривается ряд отраслевых реформ в энергетике, сельском хозяйстве, железнодорожном и химическом секторах. Реформы в свою очередь будут направлены на создание рынков, обеспечивающих положительное влияние на окружающую среду, улучшение фискального управления и системы закупок Узбекистана и содействие социальной инклюзии и экологической устойчивости путем улучшения социальных программ для наиболее уязвимых к экономическим потрясениям слоев населения. Они также позволят улучшить эффективность здравоохранения и государственных услуг в постпандемийный период.
Вице-президент по инвестиционным операциям в АБИИ Константин Лимитовский отметил, что поддержка Узбекистана в переходе к устойчивой рыночной экономике соответствует миссии банка по финансированию инфраструктуры для долгосрочного устойчивого развития.
Проект поддерживается в рамках Специального Фонда по восстановлению от кризиса COVID-19 и финансируется совместно с Всемирным банком. Он будет реализован в партнерстве с Министерством экономики и финансов Узбекистана, которое возьмет на себя ответственность за реализацию программы и координацию с правительственными органами, участвующими в проекте.
Напомним, ранее Узбекистан подписал программу совместной реализации проектов с АБИИ до 2026 года.