Итоги президентских выборов подвели в Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги выборов президента России. Со значительным отрывом победил действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал 86,4% голосов. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
Как стало известно, участие в голосовании приняли 2 029 612 нижегородцев, процент явки составил 81,64% от числа избирателей, включенных в списки.
Кандидатуру Владимира Путина поддержал 1 749 151 человек. За Николая Харитонова проголосовал 110 831 избиратель, что соответствует 5,47%.
За Владислава Даванкова голоса отдали 75 815 нижегородцев или 3,75%, за Леонида Слуцкого — 67 250 (3,32%).
Самыми активными избирателями оказались жители Дивеевского, Починковского, Сосновского, Большеболдинского и Лукояновского муниципальных округов. Именно в этих районах в период с 15 по 17 марта фиксировалась самая высокая явка в Нижегородской области.
По словам председателя облизбиркома Маргариты Красилевской, каких-либо серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов в ходе избирательной кампании, а также в дни голосования, выявлено не было.
Напомним, в Дзержинске задержали женщину, которая пыталась поджечь салют на избирательном участке. В ее отношении правоохранители возбудили уголовное дело.