В Уфе прошел автопробег в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

В память об этом знаменательном событии спортивно-патриотический центр Республики Башкортостан «Алга-Патриот» организовал в Уфе патриотический автопробег.
"Десять лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — знаковая дата. Тогда, 18 марта 2014 года, произошло событие, благодаря которому мы обрели небывалый подъем национального самосознания и патриотизма. Наше общество консолидировалось не только во имя исторической памяти, но и во имя нашего будущего. Именно с этого дня началась новейшая созидательная история России.
Поддержка крымчан в трудную минуту была основана на моральных соображениях. Тогда в 14-м году мы не дали ни одного шанса террору со стороны экстремистов, захвативших власть в Киеве в результате государственного переворота. Жители Крыма и Севастополя вернулись на Родину, домой. Поэтому они сразу же приняли новую для себя реальность, которая для них оказалась привычной, родной и в каком-то смысле просто подзабытой. Сила России — в единстве: народов, культур, традиций и общего исторического наследия«, — подчеркнул руководитель СПЦ РБ “Алга-Патриот” Ринат Хабиров.
Участниками автопробега стали около 100 человек и более 50 автомобилей. В их числе спортсмены, общественники, деятели культуры, а также представители медицинского сообщества.
«Воссоединение Крыма с Россией — значимое событие как для всей страны, так и для нашей республики. Башкирия откликнулась на события 10-летней давности с большой радостью. Мы от министерства здравоохранения республики сразу же сформировали бригады врачей и отправили в Крым, а затем и на Донбасс. Оказывали всевозможную медицинскую помощь: хирургическую, терапевтическую. И сейчас бригады медиков из Башкирии продолжают эту работу в Луганской Народной Республике. Мы постоянно формируем гуманитарную помощь, помогаем не только словом, но и делом. Поэтому сегодня мы здесь, наша страна сильна, когда мы едины!» — говорит участник акции, главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера Шамиль Булатов.
С воодушевлением восприняли приглашение принять участие в автопробеге и сотрудники Республиканского музея Боевой Славы. К знаменательной дате в музее подготовлена тематическая экспозиция, проводятся различные мероприятия, посвященные годовщине возвращения Крыма в Россию.
«Наш музей не только активный участник автопробега, мы сами организуем и проводим мероприятия, приуроченные к знаменательной дате. У нас проводятся обзорные экскурсии, в рамках которых мы проводим лекцию об истории Крымского полуострова. Также у нас проходят кинолектории, посвященные нашим землякам, которые принимали участие в освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня наши сотрудники в составе автоколонны проедут по городу с флагами нашей страны, нашей республики и, конечно же, выразят солидарность с жителями Крыма», — отметила заведующая отделом научной работы Республиканского музея Боевой Славы Лилия Нурасова.
Автоколонна с лозунгами и флагами России, Башкортостана, центра «Алга-Патриот», Крыма, Севастополя, Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, Башкирских батальонов выехала от стадиона «Нефтяник» и проследовала по проспекту Октября, улицам Цюрупы, Заки Валиди, Чернышевского, Ленина, Кирова, финишировав на парковке ГКЗ «Башкортостан».