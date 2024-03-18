В Уфе прошел автопробег в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

«Воссоединение Крыма с Россией — значимое событие как для всей страны, так и для нашей республики. Башкирия откликнулась на события 10-летней давности с большой радостью. Мы от министерства здравоохранения республики сразу же сформировали бригады врачей и отправили в Крым, а затем и на Донбасс. Оказывали всевозможную медицинскую помощь: хирургическую, терапевтическую. И сейчас бригады медиков из Башкирии продолжают эту работу в Луганской Народной Республике. Мы постоянно формируем гуманитарную помощь, помогаем не только словом, но и делом. Поэтому сегодня мы здесь, наша страна сильна, когда мы едины!» — говорит участник акции, главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера Шамиль Булатов.