Текслер поздравил челябинцев с «Крымской весной»

«Сегодня особый день в жизни нашей страны. Мы отмечаем десятилетний юбилей “Крымской весны”. Самое главное, что под крыло России вернулись наши соотечественники. И сегодня наша страна освобождает Донбасс и Новороссию. Мы обязательно победим», — выступил Алексей Текслер.
Глава Челябинской области поздравил южноуральцев также с победой Владимира Путина на президентских выборах.
Хедлайнером концерта стала группа «Земляне». Всего праздничное мероприятие посетили около 12 тысяч человек.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинскую телебашню украсит архитектурно-художественная подсветка в честь десятилетия воссоединения Крыма с Российской Федерацией.