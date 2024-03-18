Текслер поздравил челябинцев с «Крымской весной»

«Сегодня особый день в жизни нашей страны. Мы отмечаем десятилетний юбилей “Крымской весны”. Самое главное, что под крыло России вернулись наши соотечественники. И сегодня наша страна освобождает Донбасс и Новороссию. Мы обязательно победим», — выступил Алексей Текслер.