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Текслер поздравил челябинцев с «Крымской весной»

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта, ФедералПресс. В Челябинске в парке Гагарина состоялся митинг-концерт «Крымская весна», приуроченный к десятилетию со дня воссоединения Крыма с Россией. С праздником челябинцев поздравил губернатор Алексей Текслер.
Источник: предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

«Сегодня особый день в жизни нашей страны. Мы отмечаем десятилетний юбилей “Крымской весны”. Самое главное, что под крыло России вернулись наши соотечественники. И сегодня наша страна освобождает Донбасс и Новороссию. Мы обязательно победим», — выступил Алексей Текслер.

Глава Челябинской области поздравил южноуральцев также с победой Владимира Путина на президентских выборах.

Хедлайнером концерта стала группа «Земляне». Всего праздничное мероприятие посетили около 12 тысяч человек.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинскую телебашню украсит архитектурно-художественная подсветка в честь десятилетия воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

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