Илан Шор поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента России

«Владимир Владимирович является несомненным лидером великой державы. Я хочу сказать ему большое спасибо за те важные и добрые дела, которые он делал для нашей страны в тот момент, когда отношения Молдовы и России были дружественными», — заявил политик и меценат Илан Шор.
По его словам, большинство граждан Молдовы видят в Российской Федерации надежного друга и партнера: «Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы в скорейшее время отношения между Молдовой и Россией стали самыми теплыми и дружественными за всю историю независимости Республики Молдова».
«Еще раз поздравляю вас, Владимир Владимирович. Желаю вам долгих лет жизни и крепкого здоровья», — добавил Илан Шор.
Стоит отметить, что итоги выборов еще официально не объявлены, но, по предварительным данным, после обработки 99,75% бюллетеней Владимир Путин набирает 87,29% голосов. При этом зафиксирована рекордная явка — больше 77%. Международные наблюдатели серьезных нарушений на выборах не выявили.