Илан Шор поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента России

«Владимир Владимирович является несомненным лидером великой державы. Я хочу сказать ему большое спасибо за те важные и добрые дела, которые он делал для нашей страны в тот момент, когда отношения Молдовы и России были дружественными», — заявил политик и меценат Илан Шор.