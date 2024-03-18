Всебелорусское народное собрание состоится 24−25 апреля

Всебелорусское народное собрание соберется в новом статусе
Как уточнил Головченеко
— Во второй день будут рассматриваться вопросы, включенные в повестку дня, — добавил премьер.
Еще глава правительства рассказал, что уже подготовлен проект повестки первого заседания VII Всебелорусского народного собрания. Например, планируется, что делегатами будет рассмотрена новая Концепция национальной безопасности и Военная доктрина Беларуси. При этом Головченко не исключил, что проект повестки еще может быть дополнен.
— У ВНС достаточно широкие полномочия: устанавливать праздничные, памятные дни, принимать кадровые решения. Поэтому, возможно, по повестке будут еще какие-то изменения, — прокомментировал он.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта собрал совещание с Головченко и Кочановой о подготовке к ВНС. Кроме того, Лукашенко дал поручения по подготовке Всебелорусского народного собрания: «Чтобы было, как выборы в России, — комар носа не подточит».