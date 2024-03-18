Всебелорусское народное собрание состоится 24−25 апреля

Еще глава правительства рассказал, что уже подготовлен проект повестки первого заседания VII Всебелорусского народного собрания. Например, планируется, что делегатами будет рассмотрена новая Концепция национальной безопасности и Военная доктрина Беларуси. При этом Головченко не исключил, что проект повестки еще может быть дополнен.