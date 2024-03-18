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Всебелорусское народное собрание состоится 24−25 апреля

Премьер Головченко назвал дату первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания.
Источник: БЕЛТА

Всебелорусское народное собрание соберется в новом статусе 24—25 апреля. Об этом премьер-министр Роман Головченко сообщил БелТА.

Как уточнил Головченеко 24—25 апреля запланировано первое заседание ВНС, где будут рассматриваться преимущественно организационно-избирательные вопросы, будут избраны рабочие органы собрания, счетная комиссия, председатель ВНС и его заместитель, президиум, также будет принят временный регламент работы ВНС.

— Во второй день будут рассматриваться вопросы, включенные в повестку дня, — добавил премьер.

Еще глава правительства рассказал, что уже подготовлен проект повестки первого заседания VII Всебелорусского народного собрания. Например, планируется, что делегатами будет рассмотрена новая Концепция национальной безопасности и Военная доктрина Беларуси. При этом Головченко не исключил, что проект повестки еще может быть дополнен.

— У ВНС достаточно широкие полномочия: устанавливать праздничные, памятные дни, принимать кадровые решения. Поэтому, возможно, по повестке будут еще какие-то изменения, — прокомментировал он.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта собрал совещание с Головченко и Кочановой о подготовке к ВНС. Кроме того, Лукашенко дал поручения по подготовке Всебелорусского народного собрания: «Чтобы было, как выборы в России, — комар носа не подточит».

Лукашенко Александр