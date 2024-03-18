За период избирательной кампании поступило 37 обращений, из них 23 — в дни голосования. Все обращения рассмотрены. Заявителям направлены ответы«, — отметила она.
Госпожа Борисова добавила, что участники выборов не обращались в суды. “Удаление наблюдателей и остранение от работы членов избирательных комиссий в дни голосования не было”, — заключила секретарь.
Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. ЦИК Татарстана уже утвердил победу Владимира Путина на территории региона с результатом 88,74%. Явка составила 84,61%.
Кирилл Антонов.
Результаты выборов в Татарстане не стали оспаривать в судах
В ЦИК Татарстана не поступило каких-либо жалоб и заявлений, связанных с проведением голосованием на выборах президента РФ, подсчетом голосов и составлением протоколов. Об этом сообщила секретарь избиркома Надежда Борисова.
За период избирательной кампании поступило 37 обращений, из них 23 — в дни голосования. Все обращения рассмотрены. Заявителям направлены ответы«, — отметила она.