Результаты выборов в Татарстане не стали оспаривать в судах

За период избирательной кампании поступило 37 обращений, из них 23 — в дни голосования. Все обращения рассмотрены. Заявителям направлены ответы«, — отметила она.



Госпожа Борисова добавила, что участники выборов не обращались в суды. “Удаление наблюдателей и остранение от работы членов избирательных комиссий в дни голосования не было”, — заключила секретарь.



Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. ЦИК Татарстана уже утвердил победу Владимира Путина на территории региона с результатом 88,74%. Явка составила 84,61%.



Кирилл Антонов.