Исполнение решения КС Молдовы обойдется бюджету Гагаузии в 35,4 миллиона леев

Как заявила на заседании местного Исполкома глава управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева, «Конституционным судом Молдовы было принято окончательное решение по возврату НДС и акцизов, где пункт 4 предусматривает, что акцизы и НДС, уплаченные экономическими агентами Гагаузии в период с 1 ноября по 22 февраля будут уплачены из бюджета Гагаузии».