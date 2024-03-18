Исполнение решения КС Молдовы обойдется бюджету Гагаузии в 35,4 миллиона леев

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Бюджет Гагаузии должен будет возместить объем общегосударственных налогов за период с 1 ноября 2023 года по 22 февраля 2024 года, этого требует принятое Конституционным судом (КС) решение, касающееся возмещения НДС в автономии.
Как заявила на заседании местного Исполкома глава управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева, «Конституционным судом Молдовы было принято окончательное решение по возврату НДС и акцизов, где пункт 4 предусматривает, что акцизы и НДС, уплаченные экономическими агентами Гагаузии в период с 1 ноября по 22 февраля будут уплачены из бюджета Гагаузии».
«В данном случае мы имеем контрольную сумму, которая впоследствии может изменится как в большую, так и в меньшую сторону, это 35 миллионов 451 тысяча 700 леев», — заявила Татьяна Дойчева.
Проект решения по изменению бюджета региона был направлен в Народное собрание Гагаузии (НСГ).
Ранее вице-спикер НСГ Александр Тарнавский отмечал, что во время баталий в КС из Гагаузии уходили крупные налогоплательщики, которые меняли юридический адрес на другие регионы страны. В итоге это еще больше «снизит собственную налогооблагаемую базу бюджета Гагаузии».
На заседании во вторник, 5 марта, Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают возврат НДС из бюджета Гагаузии. Решение КС окончательное, вступает в силу с момента принятия и публикуется в «Официальном мониторе» страны.