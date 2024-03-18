В шести районах Самарской области явка избирателей превысила 95%

В Челно-Вершинском и Красноярском районах явка избирателей составила 96,21% и 95,58% соответственно. Планку в 95% также преодолели в Похвистневском, Пестравском и Кинельском районах.



В некоторых избирательных участках региона явка составила 100%.



Евгений Чернов.