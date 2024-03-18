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В шести районах Самарской области явка избирателей превысила 95%

В шести районах Самарской области на выборах президента России явка избирателей превысила 95%. Лидером оказался Приволжский район, где пришли проголосовать 97,08% от общего числа избирателей, сообщили в облизбиркоме.
Источник: Коммерсантъ

В Челно-Вершинском и Красноярском районах явка избирателей составила 96,21% и 95,58% соответственно. Планку в 95% также преодолели в Похвистневском, Пестравском и Кинельском районах.

В некоторых избирательных участках региона явка составила 100%.

Евгений Чернов.