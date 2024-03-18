В Челно-Вершинском и Красноярском районах явка избирателей составила 96,21% и 95,58% соответственно. Планку в 95% также преодолели в Похвистневском, Пестравском и Кинельском районах.
В некоторых избирательных участках региона явка составила 100%.
Евгений Чернов.
В шести районах Самарской области явка избирателей превысила 95%
В шести районах Самарской области на выборах президента России явка избирателей превысила 95%. Лидером оказался Приволжский район, где пришли проголосовать 97,08% от общего числа избирателей, сообщили в облизбиркоме.
В Челно-Вершинском и Красноярском районах явка избирателей составила 96,21% и 95,58% соответственно. Планку в 95% также преодолели в Похвистневском, Пестравском и Кинельском районах.